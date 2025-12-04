İrem Derici’den çocuk itirafı 'Köpek gibi istiyorum'

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şu sıralar evlilik hazırlığı yaptığı DJ Melih Kunukçu ile aşk yaşayan şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz akşam bir mekanda izleyicisi ile buluştu.

Her çocuk konusu açıldığında istemiyorum diyen Derici, fikrini değiştirdi. Ünlü ismin konserinde yaptığı açıklamalar sosyal medyaya düştü.

"ŞU AN KÖPEK GİBİ İSTİYORUM"

Sahneye gelen hayranları karşısında duygularını paylaşan şarkıcı, “Şu an köpek gibi istiyorum, bakalım bedenim buna el verecek mi?” diyerek çocuk sahibi olma arzusunu dile getirdi.

"HİÇ FENA OLMAZ"

Derici devamında, “Benim gibi telaşlı, lafını sakınmayan biri için küçük, faraş ağızlı bir evlat hiç fena olmaz.” ifadelerini kullandı.