İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar boşanıyor

'Güneşin Kızları' dizisinde yıldızı parlayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim'de Ural Kaspar ile evlenmişti.

Çiftten, kısa bir süre sonra müjdeli haber gelmişti. Hamile olduğu öğrenilen İrem Helvacıoğlu, 15 Ekim 2025'te kızı Sora'yı kucağına almıştı.

Anne olduktan sonra ekranlara ara veren İrem Helvacıoğlu, ve eşi Ural Kaspar cephesinden sık sık boşanma haberi geliyordu.

EVLER AYRILDI

Her defasında ayrılık iddialarını yalanlayan ikili, boşanma kararı aldı. Ural Kaspar ile İrem Helvacıoğlu, evlerini ayırdı.

Söylentilere göre, Kaspar, sahip olduğu kafenin karşısında bir dairede yaşamaya başladı. Çiftten bu iddialara bir cevap gelmedi.