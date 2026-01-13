Abone ol: Google News

İbrahim Tatlıses adliyeye koştu! Kızı Dilan Çıtak'tan şikayetçi oldu

Konserlerini erteleyip ifade vermek için adliyeye giden İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak'ın fırlattığı kumanda yüzünden şikayetçi oldu.

Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 14:59
  • İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak'ın fırlattığı kumanda yüzünden şikayetçi oldu.
  • Bodrum'da yaşanan olay sonrası adliyeye giderek ifade verdi.
  • Tatlıses, ifade işlemlerinin ardından Rusya'daki konseri için yola çıktı.

Şu sıralar Survivor'da yarışan Dilan Çıtak ile arası bir süredir açık olan İbrahim Tatlıses arasında kriz büyüyor.

ŞİKAYET ETTİ

Ünlü şarkıcı, Bodrum'da yaşandığı belirtilen "kumanda" olayıyla ilgili yürüyen soruşturma kapsamında ifade vermek için adliyeye gitti. Tatlıses'in, mahkeme huzurunda kızından şikayetçi olduğunu dile getirdiği aktarıldı.

ÖNCE ŞİKAYET SONRA KONSER

Adliyeye tekerlekli sandalyeyle gelen Tatlıses, ifade işlemlerinin ardından Rusya’daki konseri için yola çıktı. Tatlıses daha önce şikayetini geri çekmişti.

