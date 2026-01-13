Eser Yenenler kedinin üzerine yattı! Berfu Yenenler paylaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015 dördüncü güzeli Berfu Yenenler, 2019 yılında hayatlarını birleştirmişti.

Aynı yıl ilk çocukları Kuzey'i kucaklarına alan çift, 2021 yılında dünyaya gelen oğulları Mete'e kavuşmuştu.

KEDİNİN ÜZERİNE OTURDU

Sosyal medyada aktif olan çiftten Berfu Yenenler, son paylaşımıyla gündem oldu. Çocukları için evlerinin her yerine kamera bağlatan Yenenler, yatak odasından bir görüntü yayınladı.

KEDİNİN SON DURUMU

Eser Yenenler'in yatağın içine girmiş kedinin üzerine yatmasını yayınlayan Yenenler, "Kedimiz nasıl tost olmaktan kurtuldu ve Eser'in çaresiz birkaç saniyesi." notunu yazdı.