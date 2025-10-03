Işın Karaca eşi Can Yapıcıoğlu'na seslendi: "Seninleyken her şey daha güzel"

Bir dönem özel hayatında zor günler geçiren şarkıcı 51 yaşındaki Işın Karaca, eski eşinden olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

Yeniden aşık olan Karaca, kendisinden 21 yaş küçük müzisyen Can Yapıcıoğlu ile 2023 yılında Amsterdam'da dünyaevine girmişti.

Mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Işın Karaca, evlilik yıl dönümünü sosyal medyadan kutladı.

"İYİ Kİ SEN"

Eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını peş peşe paylaşan ünlü isim, "Biz.. 2 Ekim 2023… İyi ki sen. İyi ki biz" ifadelerini kullandı.

Karaca, sözlerine "Sen yanımdayken her şey daha güzel. Seni çok seviyorum" diye devam etti.

Çiftin aşk dolu karelerine kısa sürede binlerce beğeni yağdı.