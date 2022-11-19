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    İsmail Balaban ve İlayda Şeker evlendi

    Survivor yarışmasıyla ünlenen ve arkadaşlıkları aşka dönüşen İsmail Balaban çifti, ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.
    • 19.11.2022 - 08:45
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    İsmail Balaban ve İlayda Şeker evlendi

    Ekranların sevilen yarışması Survivor'ın 2021 sezonundaki performansıyla şampiyon olan İsmail Balaban, bir süredir gönüllülerde yarışan İlayda Şeker ile aşk yaşıyordu.

    Aşkları doludizgin devam eden çift, evlilik yolunda ilk adımlarını atarak nişanlandılar.

    1 gün sonra evlendiler

    Sosyal medyayı aktif kullanan ikili, geçtiğimiz akşam nişan fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

    Çift aradan geçen 1 günün ardından dün akşam Şeker'in memleketi olan Ürgüp'te nikah masasına oturdu.

    İsmail Balaban ve İlayda Şeker evlendi #1

    Zeybek oynadılar

    Şeker'in gelinliği sosyal medya kullanıcılarından geçer not aldı.

    Genç çiftin karşılıklı zeybek oynadığı anlar dikkat çekti.

    İsmail Balaban ve İlayda Şeker evlendi VİDEO

    İsmail Balaban ve İlayda Şeker evlendi #2

    İsmail Balaban ve İlayda Şeker evlendi #3

    İsmail Balaban ve İlayda Şeker evlendi #4


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