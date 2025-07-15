İsmail Balaban'ın eşi İlayda Şeker bebeğin sağlık durumuyla ilgili konuştu

Ekranların sevilen yarışmalarından Survivor 'ın dikkat çeken isimlerinden İsmail Balaban ve eşi İlayda Balaban, ilk kez anne baba oldu.

İlayda Balaban, doğumdan günler sonra sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bir video yayınladı.

"BOMBA GİBİYİM"

İlk kez anne olan Şeker gönderisinde; ''Beni sormuşsunuz. Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Harikayım, bomba gibiyim. O kadar iyiyim. Merak etmeyin. Sizleri seviyorum. Güzel dilek ve mesajlarınız için çok çok teşekkür ederim öncelikle. İyi ki varsınız. Dönemediğim olduysa kusura bakmayın. Telefonu elime alamıyorum bile. Çok güzel bir doğum geçirdim. Onu söyleyeyim öncelikle.'' diye konuştu.

İLİS BEBEK

Instagram'ı aktif kullanan İlayda Şeker, bebeklerine verecekleri ismi açıklamıştı. Sosyal medya hesabından Şeker, 'Bebeğinizin adı ne olacak kaç çocuk düşünüyorsunuz? sorusuna yanıt vermişti.

Balaban ve Şeker, çiftinin bebeklerine 'İlis' adını verecekleri öğrenilmişti.

Survivor yarışmacılarından İsmail Balaban ve İlayda Şeker, Survivor 2021 sezonunda tanışmış ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü.