İsmail Hacıoğlu'na romantik kutlama: "Seni çok seviyorum"

Birçok başarılı projede yer alan başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Eski eşiyle ikinci kez evlenen İsmail Hacıoğlu, özel hayatıyla adından söz ettirdi.

Duygu Kaya Kumarki ile İsmail Hacıoğlu, 2016'da hayatlarını birleştirmişti. Aynı yıl Yemin adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya gelen çift, 2020'de boşanmıştı.

40 yaşındaki İsmail Hacıoğlu, eski eşi ve kızının annesi 42 yaşındaki Duygu Kaya Kumarki ile ilişkisine yeni bir şans daha vererek ikinci kez dünyaevine girmişti.

"HEP KELEBEK"

Kumarki, eşinin doğum günü için Instagram hesabından romantik bir mesaj yayınladı.

Kumarki paylaşımında, "Var olduğun için benim içim hep kelebek… İsmail Hacıoğlu, upuzun ömrün olsun ve ayağına tek bir taş değmesin. Kocam, seni çok seviyorum. Nice mutlu yıllar." dedi.