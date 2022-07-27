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    İzzet Yıldızhan, yerli otomobil TOGG için sıraya girdi

    Yerli otomobil TOGG'u inceleyeyen İzzet Yıldızhan, satışa çıkar çıkmaz almayı düşündüğünü dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2022 - 08:04
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 09:23
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    İzzet Yıldızhan, yerli otomobil TOGG için sıraya girdi

    Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, önceki gün bir alışveriş merkezinde kameralara yansıdı.

    Meydan katında bulunan bir restoranda arkadaşlarıyla bir araya gelen usta sanatçı, yemek eşliğinde arkadaşlarıyla sohbet etti.

    "Başarılı"

    Yıldızhan, "Burada yakından inceleme fırsatım oldu. Gerçekten çok başarılı ve çok şık bir araç olmuş. İnşallah en kısa zamanda seri üretime geçer. Ben şimdiden araştırmalara başladım ve ön satış için şimdiden bekliyorum. Çıkar çıkmaz inşallah almayı düşünüyorum." dedi.

    İzzet Yıldızhan, yerli otomobil TOGG için sıraya girdi #1


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