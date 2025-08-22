Javier Bardem'den İsrail ordusuna Nazi benzetmesi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 62 bini aşkın Filistinli can verdi.

Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı soykırıma sessiz kalmadı.

Bardem, sosyal medya hesabından, İsrail ordusundan bir keskin nişancının Filistinli çocuğu hedef alırken kayda aldığı videoyu paylaştı.

"İSRAİL SAVUNMA KUVVETLERİ, NAZİ'DİR"

İsrailli keskin nişancının bu anları kayda alırken duyduğu sevinci yansıtan videoya tepki gösteren Bardem, İngilizce ve İspanyolca şu ifadeleri paylaştı:

İsrail Savunma Kuvvetleri, Nazi'dir. Schindler'in Listesi'ndeki Amon Göth'ü hatırlıyor musunuz? Sırf eğlence olsun diye balkonundan esirleri vuran sadist bir SS subayıydı. O baskıcı bir askeri düzen içinde kötülüğün sıradanlığını ve zulmün cezasızlığını temsil ediyordu.

Bardem, "İsrail Savunma Kuvvetleri, Filistin halkına karşı aynı terör ve insanlıktan çıkarma mantığını uyguluyor" ifadelerini kullandı.