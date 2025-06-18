Jayden 18 oldu! Britney Spears ile oğlundan duygulandıran paylaşım geldi

Haber Merkezi

Yaşasığı psikolojik sorunlar nedeniyle uzun zamander mesleğinden uzak kalan dünyaca 43 yaşındaki şarkıcı Britney Spears yeni bir paylaşım yaptı.

Spears, oğlu Jayden’ın 18. yaşına girmesiyle birlikte özel bir an yaşadı. Anne-oğul, Babalar Günü’nde yeniden bir araya geldi.

ANNESİNİN YOLUNDA

Pazar günü oğluyla birlikte Instagram'da paylaştığı ayna fotoğrafının altına "Şarkı söyledik ve şükrettik!!!” yazdı. Fotoğrafta Jayden'ın şarkıcının boyunu geçtiği görüldü.

"ARTIK ÇOK BÜYÜK"

Britney oğlu için "Boyu 1,90 ve elleri artık çok büyük!!! Daha ne kadar şokta kalacağım???" diye yazdı. Grammy ödüllü şarkıcı, 18 yaşındaki oğlunun da müzikle ilgilendiğini söyledi.