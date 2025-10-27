Justin Bieber eşi ve eski sevgilisiyle konserde! Görüntüler yine gündem oldu

- Justin Bieber, eşi Hailey ve eski sevgilisi Kendall Jenner ile Dijon konserine katıldı.
- Üçlünün samimi dans görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
- Justin'in eski sevgilisiyle olan ilişkisi, bu görüntülerin bu kadar konuşulmasına neden oldu.
Dünyaca ünlü manken Kendall Jenner, Bieber çiftiyle katıldığı konser gecesinde samimi görüntüleriyle sosyal medyada yorum aldı.
Ünlü model, San Diego’da düzenlenen Dijon konserinde Justin ve Hailey Bieber’la birlikte müziğin ritmine kapılarak birlikte sarılarak dans etti.
3'LÜ DANS
Gecede önde duran Kendall’ın beline Hailey’nin kollarını doladığı, Justin’in ise ikisini birden sararak grubun enerjisini tamamladığı anlar kameralara yansıdı. Üçlünün müzik eşliğinde sallandığı sıcak kareler kısa sürede viral oldu.
ESKİ SEVGİLİSİ
Bu anların viral olmasının sebebi ise Justin Bieber'ın, bir dönem Kendall Jenner ile olan ilişkisiydi.