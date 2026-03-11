Justin Bieber'dan mutlu evliliğin sırrı: Özür dileyin

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber, 2018 yılında dünyaevine girmişti.

Magazin dünyasının yakından takip ettiği çift, evliliklerini oğulları Jack Blues ile taçlandırmıştı.

Uzun süredir uyumlu evlilikleriyle dikkat çeken ikiliden Justin Bieber, ilişkilerinin nasıl ayakta kaldığını anlattı.

"EVLİLİK KOLAY"

Justin Bieber, "Evlilik kolay. Sadece her 20 dakikada bir özür dilemeniz yeterli." sözleriyle evliliğinin sırrını verdi.

Hamileliğini ilk günden itibaren bir reklam malzemesi haline getirmek istemeyen Hailey Baldwin Bieber, karnı iyice belirginleşene kadar geniş kıyafetler ve stratejik pozlarla bu sırrı saklamayı başardı.

Güzel model, "Kendi gerçekliğimi kimsenin müdahalesi olmadan yaşamak istedim." diyerek bu süreçteki duygusal disiplinini vurguladı.