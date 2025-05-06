Justin Timberlake, İstanbul'a geliyor! Kulis istekleri gündem oldu

Haber Merkezi
Tüm dünyanın severek dinlediği sanatçılardan Justin Timberlake, 2025 dünya turnesi kapsamında yeniden Türkiye’ye geliyor.
Timberlake, 30 Temmuz 2025’te İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda sahne alarak Türk hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak. Konserin biletleri ise 8 Mayıs’ta satışa çıkacak.
SICAKLIK SABİT OLACAK
Ünlü yıldızın İstanbul konseri öncesi kulis talepleri sosyal medyada gündem yarattı.
Timberlake’in kuliste buzlu badem, çekirdeksiz üzüm, ananas, muz, karpuz, elma, mango, Antep fıstığı ve 22 derece sabit sıcaklık talep ettiği iddia edildi.
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