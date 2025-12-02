Kaan Taşaner'in aile açıklaması gündem oldu: "Babam olsa tanımam"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beren Saat'in başrolünde yer aldığı Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisiyle ünlenen oyuncu Kaan Taşaner, 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programına konuk oldu.

Programda yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Taşaner, özellikle aile ilişkileri hakkındaki çarpıcı yorumlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

"KİMSE BUNU YAPMASIN"

Taşaner, aile ilişkilerini özellikle zayıf tuttuğunu belirterek, "Kişiyi eğer doğru inşa edemiyorsa, ona doğru insan olmayı öğretemiyorsa, insan fark ettiği noktada anasını-babasını bile yok saymalı. Bunu 15-16 yaşında fark ettim. Baktım ki bana öğretisi yanlış, babamdır-annemdir diye de kimseyi bağrıma basamam. Kimse bunu yapmamalı." ifadelerini kullandı.

Bu sözler, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

ANNESİ DE ÜNLÜ

Özellikle ünlü oyuncunun annesi, tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'le olan ilişkisi merak konusu oldu. Anne-oğulun birlikte aynı dizide rol alması, bu açıklamaların ardından daha da dikkat çekici hale geldi.