Kaan Yıldırım ile evli olan Pınar Deniz’den aile pozları! Oğlu Fikret Hakan’la karelerini paylaştı

Yargı dizisinde canlandırdığı “Ceylin” karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Pınar Deniz, 2024 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile İtalya’nın başkenti Roma’da evlenmişti. Çiftin evliliklerinden dünyaya gelen bebekleri Fikret Hakan, 1 Nisan 2025’te doğmuştu.

YILDIRIM AİLESİ

Deniz, sık sık ailesiyle birlikte iç ısıtan kareler paylaşıyor. Anne olduktan sonra ekranlara ara veren Deniz, yeni mutlu aile pozlarını yayınladı.

Pınar Deniz, eşi Kaan Yıldırım ile oğlu Fikret Hakan'ın yer aldığı fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı. Çiftin mutlu aile tablosuna kısa sürede takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.