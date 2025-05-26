Kadroyu beğenmedi! Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına çağrılmayan İrem Derici, sitem etti

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Artık 5 yıldızı olan Galatasaray, Yenikapı etkinlik alanında 25. şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutladı.

Atiye, Blok3, Kenan Doğulu, Sefo, Aydilge gibi isimlerin çıktığı kutlamada, Coşkun Sabah'ın son anda listeden çıkarılması gündem oldu.

"COŞKUN SABAH ANILAR SÖYLEYECEK"

Koyu Galatasaraylı olan İrem Derici, sarı-kırmızılı takımın kendisini davet etmemesine sitem ederek "Enteresan bir kadro var. Coşkun Sabah, Anılar mı söyleyecek kutlamada? Hedefler Dua Lipa, hayaller Coşkun Sabah mı?" dedi.

"HELAL OLSUN"

Derici, açıklamasında "Helal olsun aslanlarıma... Ben doğuma büyüme Galatasaraylıyım. 4 yıldızı aldığımızda ben sahne aldım, 2019'da tekrar sahneye çıktık bu sene çağrılmadık, enteresan bir kadro var ben anlamadım yani." dedi.

İrem Derici, ayrıca Dua Lipa'nın 3.5 milyon dolar istediğini duyunca "Ne yapacaktı?" diyerek yanıt verdi.