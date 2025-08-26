Kalben otobüste uğradığı tacizi anlattı: Acımız ortak, düşmanımız ortak'

Magazin gündeminde şu sıralar taciz ve ifşa iddiaları konuşuluyor. Ünlü şarkıcı Kalben de yıllar önce yaşadığı bir tacizi, sosyal medya hesabından anlattı.

Ünlü şarkıcı, 19 yaşındayken otobüs yolculuğunda yaşadığı korkunç olayı şu sözlerle anlattı:

"O ELLERİ UNUTAMIYORUM"

"Annemin ölmek üzere olduğunun haberini almıştım. Otobüs mola vermişti, ben haberi almanın ağırlığıyla uyuyordum. Arkadaşlarım inmişti. Bacaklarımın arasında bir el ile uyandım. Arka çapraz koltuktan gelmiş şerefsiz. Ellerini hiç unutmuyorum. Kimseye diyemedim. Yolculuk bitince arkadaşlarıma anlatmaya çalıştım. Erkek olan öfkelendi, kadın olan içine kapandı. Ben ise senelerce bu olayı anlamlandıramadım.

"BEN İSİM VEREMİYORUM"

Hiçbir zaman açıkça isim vermedim, bunu yapamadım. Bugün isimleri açıklayan herkesi kutluyorum. Sessiz kalanları da kutluyorum. Ben destek alarak hayatta kaldım. Kendime değer vermem ve yaşamaya değer olduğumu hissetmem çok uzun yıllar aldı."