Kalçasıyla gündemdeydi! Songül Karlı makyajsız

Instagram hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu ve sunucu Songül Karlı, estetikli haliyle dikkat çekiyor.

"Hayatımdaki tek çakma şey saçlarım" diyen Karlı, geçirdiği değişimle gündeme gelmeye devam ediyor.

"İĞNELER ŞİŞİRDİ"

Son olarak kalçasının görünümüyle konuşulan ve kalça estetiği iddialarına; "Estetik değil, yanlış yere yapılan iğne nedeniyle enfeksiyon oluştu. Yaptırdığım her şeyi söylüyorum, öyle bir imkanım olsa küçültürüm. Bu taraftaki şişlik burada yok hastayım." açıklaması yapan Karlı, makyajsız halini paylaştı.

Songül Karlı'nın makyajsız halini görenler resmen şaştı kaldı. Ünlü ismin son görüntüsüne takipçilerinden yorum yağdı.

Karlı, bir süre önce dudaklarını ve kollarını yaptırmak için ameliyat masasına yatmıştı.