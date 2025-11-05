Kalp krizi geçirmişti! Menajeri, Muazzez Abacı'nın son durumuyla ilgili bilgi verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, 1 Kasım'da yaşadığı rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının menajeri Taner Budak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda üzen haberi verdi.

ABD'de kalp krizi geçiren 77 yaşındaki Muazzez Abacı, böbreklerinde sorun oluştuğu için yoğun bakıma alındı. Muazzez Abacı'nın sağlık durumundaki yeni gelişmeyi menajeri Taner Budak, şu sözlerle duyurdu:

DUA İSTEDİ

''Sanatçımız Sayın Muazzez Abacı geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeni ile anjiyo olmuş ve stent tedavisi uygulanmıştı. Tedavisine normal odada devam ediliyordu. Ancak bugün yapılan kontrollerde anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıkmıştır. Böbrekler görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerleri su toplamıştır. Bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıkmıştır. Tedavisine yoğun bakımda devam edilmektedir. Bu süreçte tüm dualarımız Muazzez Abacı için.''