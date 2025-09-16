Kandıra'da bir köye yerleşmişti! Settar Tanrıöğen kızının öğrenci evinde kalıyor

Fenomen yapımlardan Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Apo' karakteriyle beğeni toplayan Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirmiş ve aylarca hastanede yatmıştı. Usta oyuncu, sağlık sorunları nedeniyle de diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.

"ELEKTRİK KULLANMIYORUM"

2010 yılından bu yana Kandıra ilçesinin bir köyünde yaşadığını ifade eden Tanrıöğen, "İstanbul'dan çok da uzaklaşmadan kendime ait bir alan olsun istediğim için oraya taşındım. Yakın bir komşu yok, köylüler var, onlar da evime 15 dakika mesafedeler. Orada elektrik yok, güneş panellerim ve jeneratörüm var. Ama çok da elektrik kullanmıyorum. Çalışırken de oradan gelip gidiyorum." demişti.

"KIZIM ARTIK BURADA DEĞİL"

Kocaeli Kandıra’da yaşayan Tanrıöğen, zaman zaman İstanbul'a gelmek zorunda kalıyor. Oyuncu, İstanbul’a geldiğinde ise kızına öğrencilik yıllarında aldığı iki oda bir salon dairede kalıyor. “Kızım artık burada yaşamıyor, ben de İstanbul’a geldikçe bu evi kullanıyorum” diyen usta oyuncu "Şatolar bekleyenler şaşırsın. Evin içini dolduran benim." dedi.

Sade ve küçük mutfakta Evrim Akın'a lezzetli yemekler hazırlayan Settar Tanrıöğen, dışarıdan asla yemek yemediğini, her şeyini kendisinin yaptığını söyledi.