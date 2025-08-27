Kariyerine odaklandı! Oyuncu Melisa Döngel'in son sevgilisi tatil aşkı olarak kaldı

Birçok başarılı projede yer alan sarışın güzellerden ünlü oyuncu Melisa Döngel, özel hayatıyla da gündemden düşmeyen bir isim.

Yeni proje öncesi yeni sevgilisiyle Bodrum'da tatilin keyfini çıkaran Melisa Döngel'in aşk hayatı yine hüsranla bitti.

"O ORADA KALDI"

Döngel, "Tatilde yalnız mıydınız?" şeklindeki sorusuna "Hayır, yalnız değildim. O orada kaldı, ayrıldım. Şu andan itibaren bir ilişkim yok. Kısmet neyse o oluyor, şu an kariyer odaklıyım.

"BOŞUM"

Benim için bu yaz, hem iş hem de tatil olarak geçti. Şimdi eylül ayına kadar boşum, zaten eylüle de bir şey kalmadı. Sonra tekrar çalışmaya başlayacağım.'' dedi.