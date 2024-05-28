Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya liseden mezun oldu! Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, Feraye Tanyolaç ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Hüseyin Kaya, seneye üniversiteli olacak.

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Zehra adında bir kızları olan Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun evliliği ihanet sebebiyle son bulmuştu.

2005 yılında Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'ı Feraye Tanyolaç ile aldattığı ortaya çıkınca biten evlilik zamanla yakın arkadaşlığa dönüştü.

Kaya Çilingiroğlu daha sonra Feraye Tanyolaç ile evlendi ve bu evlilikten de Hüseyin Kaya adından bir oğlu oldu.

Mezun oldu

2014 yılında yollarını ayıran Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç, oğullarının mezuniyet töreninde bir araya geldi.

Eski eşi ve oğluyla aile pozu veren Feraye Tanyolaç sosyal medya hesabında yaşadığı mutluluğu; “Hayat boyu yolun açık şansın bol olsun başarıların daim olsun canım oğlum” sözleriyle dile getirdi.