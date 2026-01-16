Oyuncu Bestemsu Özdemir anne oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Başrolünde Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı İnci Taneleri dizisinin 'Semiramis'i ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir geçtiğimiz yaz aylarında eski profesyonel basketbolcu ve spor yorumcusu Ersin Görkem ile Fethiye’de, yakın dostları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen samimi bir törenle evlenmişti.

İLK KEZ ANNE OLDU

Bestensu Özdemir, anne oldu. Özdemir'in oğluna verdiği ismi de açıkladı.

SARP MARCO

Ünlü çift oğullarına Sarp Marco adını verdi. 35. haftasında dünyaya gelen Sarp Marco ve annesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.