Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket gündem oldu

- Sinem Ünsal, katıldığı ödül töreninde şıklığıyla dikkat çekti.
- Burcu Esmersoy'un Ünsal'a yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.
- Kullanıcılar, Esmersoy'un hareketi hakkında farklı yorumlarda bulundu.
Reyting rekorları kıran 'Uzak Şehir' dizisinde canlandırdığı Alya karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Sinem Ünsal, katıldığı ödül töreninde şıklığıyla göz doldurdu.
Tören sırasında sunucu Burcu Esmersoy'un Ünsal'a yaptığı hareket, kameralara yansıdı.
"POPOSUNU KAŞIDI"
Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasının ardından bazı kullanıcılar yorum yağdırdı. Bazıları Esmersoy'un "Ünsal'ın üzerini düzelttiğini" savunurken, bazıları ise o anları "Nazar değmesin diye poposunu kaşıdı" şeklinde yorumladı.