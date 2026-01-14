Abone ol: Google News

Kenan İmirzalıoğlu aylık kazancı gündemde

Yeni dizisiyle ekranlara geri dönen Kenan İmirzalıoğlu'nun aylık kazancı gündem oldu. Ünlü ismin, bölüm başı ücretinin 4 milyon 250 bin TL olduğu iddia edildi.

Yayınlama Tarihi: 14.01.2026 10:38
  • Kenan İmirzalıoğlu yeni dizisiyle ekranlara döndü.
  • İmirzalıoğlu'nun bölüm başı kazancının 4 milyon 250 bin TL olduğu ve aylık kazancının 17 milyon TL'ye ulaştığı iddia edildi.
  • Dizideki yaş farkı eleştirilere yol açtı.

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrolde olduğu “A.B.İ.” dizisi artık ekranda.

Dizi daha başlamadan hikaye değişikliği ve yaş farkı tepkileriyle gündeme gelmişti. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun arasındaki 23 yaş farkı, dizi takipçileri tarafından eleştirilere neden olmuştu.

4 MİLYON 250 BİN TL

A.B.İ. şimdi de başrollerin bölüm başı ücretleriyle gündeme geldi. Kenan İmirzalıoğlu’nun bölüm başı ücretinin 4 milyon 250 bin TL olduğu iddia edildi. İmirzalıoğlu'nun aylık kazancı 17 milyon TL olacak.

