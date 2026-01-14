Survivor Dilan Çıtak'ın tuvaletle itirafı: 12 gündür tutuyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekranların sevilen projelerinden Survivor 2026, hem yarışlarıyla hem de yarışmacılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yarışmada geçtiğimiz günlerde Seren Ay'ın tuvalet sorunu gündeme gelmişti.

Şimdi ise İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Dilan Çıtak konuşuluyor. Çıtak, tuvalet sıkıntısına dikkat çekerek yaşadıklarını anlattı.

"12 GÜN OLDU"

Çıtak, "12 gündür tuvalete gitmiyorum, terleyerek eritiyorum.” dedi. Bu açıklama sosyal medyada çok yorum aldı.

Öte yandan İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz gün kızı Dilan Çıtak'tan şikayetçi oldu. Geçtiğimiz yıl Bodrum’da kahvaltı sırasında Dilan Çıtak’ın fırlattığı kumandanın “silah sayılması” üzerine başlatılan süreç kamu davasına dönüşmüştü.