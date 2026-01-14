İzzet Yıldızhan'ın kızı Zelal güzelliğiyle gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Üç farklı evliliğinden dokuz çocuk sahibi olan İzzet Yıldızhan, çocuklarıyla sık sık gündeme geliyor.

9 ÇOCUK VAR

Sosyal medyada aktif olan ve ailesiyle paylaştığı karelerle dikkat çeken ünlü ismin; Mustafa, Ali Yuşa, Zelal, Sevgi, Veysel Efe, Ekrem Arin, İzzet, Ömer ve Hamza isimlerinde dokuz çocuğu bulunuyor.

ZELAL'E YORUM YAĞDI

Ünlü sanatçı, bu kez kızı Zelal ile verdiği pozla dikkatleri üzerine çekti. Yıldızhan'ın kızı Zelal'e sosyal medyadan yorum yağdı.

Zelal'e, 'hayran kaldım', 'aşırı güzelmiş', 'güzellik anneden', 'annesinin kopyası' gibi yorumlar yapıldı.