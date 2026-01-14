İzzet Yıldızhan'ın kızı Zelal güzelliğiyle gündem oldu

- İzzet Yıldızhan'ın kızı Zelal, güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu.
- Ünlü sanatçının kızı Zelal, takipçilerinden çok sayıda olumlu yorum aldı.
- "Hayran kaldım" ve "annesinin kopyası" gibi yorumlar dikkat çekti.
Üç farklı evliliğinden dokuz çocuk sahibi olan İzzet Yıldızhan, çocuklarıyla sık sık gündeme geliyor.
9 ÇOCUK VAR
Sosyal medyada aktif olan ve ailesiyle paylaştığı karelerle dikkat çeken ünlü ismin; Mustafa, Ali Yuşa, Zelal, Sevgi, Veysel Efe, Ekrem Arin, İzzet, Ömer ve Hamza isimlerinde dokuz çocuğu bulunuyor.
ZELAL'E YORUM YAĞDI
Ünlü sanatçı, bu kez kızı Zelal ile verdiği pozla dikkatleri üzerine çekti. Yıldızhan'ın kızı Zelal'e sosyal medyadan yorum yağdı.
Zelal'e, 'hayran kaldım', 'aşırı güzelmiş', 'güzellik anneden', 'annesinin kopyası' gibi yorumlar yapıldı.