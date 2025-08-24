Kenan İmirzalıoğlu: Para ile imanın kimde olduğu belli olmaz

Kenan İmirzalıoğlu, mezarlık ziyaretinde bir hayranıyla karşılaştı.

Burada hayranı ile sohbet eden ve o anları da kayda alan İmirzalıoğlu, "Ersun ağabey öncelikle hayırlı cumalar. Benim adım Kenan." sözleriyle videoya başladı.

İmirzalıoğlu, akabinde de "Tanımayanlar vardır, izleyenlerden belki göremeyen arkadaşlar vardır. En azından sesimi duyarlar." dedi.

İmirzalıoğlu ile isminin Ersun olduğu öğrenilen hayranı arasındaki diyalogun en dikkat çekici kısmı ise "Artistlerin çoğunun namazla niyazla işi olmuyor" ifadelerinden sonra başladı ve şöyle devam etti:

"ARTİSTLERİN NAMAZLA İŞİ OLMAZ"

"Sen beni şak diye sesimden tanırsın sandım, bir bocaladın neden öyle oldu?" diyen Kenan İmirzalıoğlu'na hayranı, mezarlığa geldiği için inanamadığını söyledi.

Şaşkınlığını gizleyemeyen hayranı, "Ben inanamadım. Artistlerin çoğunun namazla niyazla işi olmuyor. Yanlış anlama. Maalesef öyle. Gerçekten bak." dedi.

"PARAYLA İMANIN KİMDE OLDUĞU BELLİ OLMAZ"

İmirzalıoğlu ise bu sözler karşısında şaşırarak hayranına, "Çok ayıp. Para ile imanın kimde olduğu belli olmaz. Be mübarek neden öyle diyorsun. Saçların da ağırmış. Ama yakışmış sana." ifadeleriyle yanıt verdi.