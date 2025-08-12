Kenan İmirzalıoğlu'ndan aşk paylaşımı! Eşi Sinem Kobal'ı paylaştı

Oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı Sinem Kobal ile 2016 yılında mutluluğa evet diyerek evlendi.

2020 yılında Lalin ve 2022’de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına almanın sevincini yaşayan başarılı oyuncu İmirzalıoğlu, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Magazin dünyasında kısa süre önce, Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun boşanacakları konuşuluyordu. Ancak çift, bu söylentileri hızla yalanlayarak birlikteliklerini sürdürdüklerini net bir şekilde ortaya koymuştu.

İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde eşiyle beraber gittikleri yurt dışı tatilinden mutlu anları Instagram'dan yayımlamıştı.

Oyuncu, son olarak eşinin fotoğrafını kalp emojisi ile kendi sosyal medya hesabından paylaştı. İmirzalıoğlu, sonraki gönderisinde ise beraber yer aldıkları bir kareyi sevenlerinin beğenisine sundu.