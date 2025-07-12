Kerem Aktürkoğlu’ndan evlilik sonrası ilk paylaşım

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olarak Avrupa vitrinine çıkan Kerem Aktürkoğlu, futbol kariyerindeki yükselişin yanı sıra özel yaşantısıyla da dikkat çekiyor.

Sahadaki hızı ve tekniği kadar duygusal yönüyle de hayranlarını etkileyen genç futbolcu, bu kez saha dışındaki bir paylaşımıyla gündeme geldi.

30 MAYIS'TA EVLENDİLER

Uzun süredir birlikte olduğu ve gözlerden uzak yürüttüğü ilişkisini geçtiğimiz aylarda evlilikle taçlandıran Aktürkoğlu, Ceren Azak ile İstanbul’un nezih semtlerinden birinde gerçekleşen görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.

Futbol camiasından birçok ismin katıldığı düğün, magazin sayfalarına “masalsı” olarak yansımış, çiftin uyumu sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.

EVLİLİK SNRASI İLK PAYLAŞIM

Evliliğinin ardından özel hayatına dair daha fazla paylaşım yapmaya başlayan Kerem Aktürkoğlu, son olarak eşi Ceren Aktürkoğlu ile çekilmiş samimi bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

LİNÇ EDİLMİŞTİ

Ünlü futbolcu, sosyal medyada eşini paylaşmadığı gerekçesiyle geçtiğimiz haftalarda linç edilmişti.

Paylaşımda yalnızca bir beyaz kalp emojisi yer aldı.