Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu'ndan ilk fotoğraf

Geçtiğimiz haftalarda aşk yaşadıkları ortaya çıkan Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi. Fotoğrafı Yağcıoğlu paylaştı.

Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 16:06
  • Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'nun aşk yaşadıkları doğrulandı.
  • Yağcıoğlu, ilişkilerini gösteren ilk fotoğrafı paylaştı.
  • Fotoğrafta yüzleri görünmese de ikilinin birlikte olduğu anlaşılıyor.

Selin Yağcıoğlu ile Kerem Bürsin, yeni bir aşka yelek açtı. 

İkilinin geçtiğimiz haftalarda birlikte oldukları, magazin kulislerinde gündem olmuştu.

İddiaların gerçek olduğunu Selin Yağcıoğlu kanıtladı.

İLK KARE GELDİ

Aşıklardan ilk fotoğraf geldi.

Selin Yağcıoğlu, yüzlerini göstermeden Kerem Bürsin ile ayna karşısında yan yana oldukları bu fotoğrafı yayımladı. 

