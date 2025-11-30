Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu'ndan ilk fotoğraf

- Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'nun aşk yaşadıkları doğrulandı.
- Yağcıoğlu, ilişkilerini gösteren ilk fotoğrafı paylaştı.
- Fotoğrafta yüzleri görünmese de ikilinin birlikte olduğu anlaşılıyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Selin Yağcıoğlu ile Kerem Bürsin, yeni bir aşka yelek açtı.
İkilinin geçtiğimiz haftalarda birlikte oldukları, magazin kulislerinde gündem olmuştu.
İddiaların gerçek olduğunu Selin Yağcıoğlu kanıtladı.
İLK KARE GELDİ
Aşıklardan ilk fotoğraf geldi.
Selin Yağcıoğlu, yüzlerini göstermeden Kerem Bürsin ile ayna karşısında yan yana oldukları bu fotoğrafı yayımladı.