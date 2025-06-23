Kilo yorumları kızdırdı! Oyuncu Burcu Özberk eleştirilere cevap verdi

Ekranlarda uzun soluklu olan birçok başarılı projede yer alan oyuncu Burcu Özberk, bir süre gelen teklifleri kabul etmeyip yurt dışına gitmişti.

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Ekrandan uzak kalan Burcu Özberk, Prens ile anlaştı ve 3. sezonda yer alarak hayranlarını sevindirdi.

Sosyal medyayı da aktif kullanan Özberk, son dönemde aldığı kilolar yüzünden yapılan yorumlara sinirlendi.

Burcu Özberk, bir takipçisinin "Daha kilo alma" yorumunu görünce tepki gösterdi.

"SAĞLIKLI ÖZGÜN VE MUTLU OLALIM"

Özberk; "Şaka gibi ama gerçek. Evet, kilo aldım. Evet, biliyorum. Fakat mutluyum. Belki mutsuz. Belki işim gereği kilo almam gerekiyordu. Ben model değilim. Allah, korusun; belki hastayım. Hayatımda sağlığım ile ilgili sohbet etmediğim insan kendine bunu kaçış noktası olarak kullanıyor. O da farkında… Lütfen; sağlıklı, özgün ve mutlu olalım! Bu saçma sapan insanları takmadan…" ifadelerine yer verdi.