Kim Kardashian ve Lewis Hamilton birlikte! Özel jetiyle aşkına uçtu

Dünyaca ünlü Amerikalı reality yıldızı Kim Kardashian, yeni bir aşka yelken açtı.

4 çocuk sahibi olan Kim'in, Formula 1’in efsane isimlerinden Lewis Hamilton ile gizli bir ilişki yaşadığı iddiası, magazin gündemine bomba gibi düştü.

ÖZEL JETİYLE UÇTU

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kardashian, bu hafta özel jetiyle İngiltere’ye gelerek Hamilton’la romantik bir hafta sonu geçirmek üzere Cotswolds bölgesine gitti.

KORUMALARLA OTELE GİRİŞ YAPTI

İddialara göre Kim Kardashian, yaklaşık 100 milyon sterlin değerindeki özel jetiyle Oxford Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra, yalnızca dokuz dakikalık mesafedeki lüks Estelle Manor’a geçti. Kardashian’a üç koruma eşlik ederken, Lewis Hamilton’ın da yakın korumasıyla birlikte otele geldiği belirtildi.

120 BİN STERLİN

Çiftin lüks tesiste baş başa romantik bir akşam yemeği yediği ve çift masajı yaptırdığı aktarıldı. İkilinin, hafta sonunun toplam maliyetinin 120 bin sterline kadar çıkmış olabileceği iddia edildi.

GÖRÜNTÜLENMEK İSTEMEDİ

Aşıkların pazar sabahı saat 11.00 sularında birlikte otelden ayrıldığı belirtildi. Hamilton’ın ana kapıdan çıkış yaptığı, Kardashian’ın ise dikkat çekmemek için yan kapıyı kullandığı ifade edildi.

Kim Kardashian ve Lewis Hamilton cephesinden, aşk iddialarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.