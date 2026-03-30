Kısmetse Olur'dan Ayça Ekin Beğen intihar girişiminde bulundu

Ekranlarda gelin adayı olarak ünlenen Ayça Ekin Beğen'in sosyal medyada yaptığı 'veda' paylaşımı, herkesi endişelendirdi.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Instagram hikayesinde 'Hakkınızı helal edin' yazısını görenler, Kısmetse Olur Ayça'nın intihar ettiğini düşündü.

Paylaşımdan sonra kimsenin ulaşamadığı Ayça'nın, intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

Paylaşımı gören yakınları, hemen Beğen'e ulaşmaya çalıştı. Yaşanan bu kritik sürecin ardından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra fenomen ismi hastaneye yetiştirdi. Yapılan açıklamada, fenomen gelin adayının uzman doktorların gözetiminde olduğu ve gerekli tüm tıbbi işlemlerin büyük bir titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

İNTİHAR AÇIKLAMASI

"Bys Media Group olarak, sosyal medya dünyasının sevilen isimlerinden Ayça Ekin Beğen'in sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Kendisi şu an hastanede tedavi altında olup, gerekli tüm tıbbi müdahaleler uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir."