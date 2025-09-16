Abone ol: Google News

Kızıl Goncalar Zeynep'i Mina Demirtaş ödül gecesinde görüntülendi! Sade tarzı beğeni topladı

Dün akşam gerçekleşen bir ödül töreninde boy gösteren genç oyuncu Mina Demirtaş, sade tarzıyla sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 16.09.2025 09:52
Kızıl Goncalar Zeynep'i Mina Demirtaş ödül gecesinde görüntülendi! Sade tarzı beğeni topladı

Başrollerinde Özgü Nama, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep rolüyle ünlenen Mina Demirtaş, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı.

SADE ELBİSE GİYDİ

Dizi sonrası gözlerden uzak kaldı ve projeleri değerlendiren17 yaşındaki genç oyuncu, bir ödül gecesinde ortaya çıktı.

Siyah sade elbisesiyle hayranlarından tam not alan Demirtaş gecede "Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.

Sosyal medyadan yorumları alan Mina Demirtaş, geceden pozlarını da paylaştı.

Magazin Haberleri