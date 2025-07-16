Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş imaj değiştirdi! Son hali gündem oldu

Reyting rekorları kıran Kızıl Goncalar dizisiyle ünlenen 17 yaşındaki Mina Demirtaş, geçtiğimiz sezon, genç yaşına rağmen büyük bir çıkış yakalamıştı.

Final sonrası sezonun yorgunluğunu atmak için gözlerden uzak kalmayı tercih eden güzel isim, bu süreçte bol bol da teklif alıyordu.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Uzun süredir paylaşım yapmayan güzel oyuncu imaj değiştirdi. Saçlarına kakül yaptıran Mina Demirtaş'ın son görünümü çok beğenildi.

TEKLİF YAĞIYOR

Sadece imajıyla gündemde olmayan Mina Demirtaş'ın, Burçin Terzioğlu ve Gökçe Eyüboğlu'nun dahil olduğu kadrosuyla dikkat çeken Güzelkoy için masaya oturduğu iddia edildi.