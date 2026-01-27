Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılmıştı! Doğukan Güngör'ün yerine gelen isim belli oldu Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve testleri pozitif çıkan Doğukan Güngör'un yerine gelen isim belli oldu.

Göster Hızlı Özet Doğukan Güngör, uyuşturucu operasyonu sonrası Kızılcık Şerbeti dizisinden çıkarıldı.

Yapım şirketi, Güngör'ün yerine Emre Dinler'i getirdi.

Güngör, test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Son dönemin popüler oyuncularından Doğukan Güngör, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Güngör'e yapılan uyuşturucu testleri pozitif çıktı. DOĞUKAN POZİTİF Güngör’den alınan kan ve saç örneğinde hem kokain hem de esrar maddesine rastlanılmıştı. Sonuçların ardından kanal yönetimi Güngör'ü yıllardır başrolünü oynadığı Kızılcık Şerbeti'nden çıkardı. YERİ HEMEN DOLDU Testin pozitif çıkmasının ardından Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi Doğukan Güngör ile yollarını ayırdı. Apar topar dizi kadrosunda çıkarılan Doğukan Güngör, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kızılcık Şerbeti'nde Fatih rolünü kimin oynayacağı belli oldu. Dizide Doğukan Güngör'ün yerine yakışıklı oyuncu Emre Dinler getirildi. Magazin Haberleri Serenay Sarıkaya'dan Eyfel Kulesi'ne öpücük

