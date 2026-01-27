Abone ol: Google News

Ali Tutal beyin kanaması geçirdi, yoğun bakıma alındı

Usta oyuncu Ali Tutal, evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Entübe edilen sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Yayınlama Tarihi: 27.01.2026 05:27
  • Ali Tutal beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.
  • Sağlık durumu ciddiyetini koruyan sanatçı entübe edildi.
  • Film-San Vakfı, geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirerek sevenlerini endişelendiren usta oyuncu Ali Tutal’dan bir kötü haber daha geldi.

SANATÇININ HAYATI RİSKİ VAR

Ünlü sanatçının evinde beyin kanaması geçirdiği ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ali Tutal, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Entübe edilen usta sanatçının tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ve hayati riskinin devam ettiği bildirildi.

Film-San Vakfı, geçmiş olsun mesajı yayımladı. Vakıf, paylaşımında; "Sanatçı dostumuz Ali Tutal’a acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

