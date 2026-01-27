Abone ol: Google News

Serenay Sarıkaya'dan Eyfel Kulesi'ne öpücük

Tatiline dair kesitleri paylaşan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Eyfel Kulesi'ne attığı öpücükle ilgili oldu.

Yayınlama Tarihi: 27.01.2026 07:52
  • Serenay Sarıkaya, Eyfel Kulesi'ne attığı öpücüğü sosyal medyada paylaştı.
  • Paylaşım, takipçilerinden büyük beğeni aldı.
  • Sarıkaya, kariyeri ve özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Ekranların aranan yüzlerinden Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir ile birlikte yeni yılı Fransa'nın başkenti Paris'te karşılamıştı.

TATİLDEN KALMA

Geçtiğimiz haftalarda yurda dönen Serenay Sarıkaya, tatiline ait bir fotoğrafı yeni paylaştı. Sarıkaya, Eyfel Kulesi'ne öpücük attığı bu fotoğrafı paylaştı.

Güzel oyuncunun bu paylaşımına da takipçilerinden beğeni yağdı.

EKRANLARDAN UZAK KALDI

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve en son "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinde rol alan oyuncu Serenay Sarıkaya; kariyeri, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

