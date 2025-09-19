Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu reklamdan da kazanıyor! Aldığı para sosyal medyada gündem oldu

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Doğa' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, artık paraya para demiyor.

Güzel oyuncu, hem özel yaşamıyla hem de dizideki başarılı performansıyla sıkça gündeme geliyor.

50 MİLYON TL

Sevgilisinden evlilik teklifi alan Sıla Türkoğlu'nun yeni bir reklam anlaşması yaptığı öğrenildi. Gel Konuşalım programında, Sıla Türkoğlu hakkında çarpıcı iddia ortaya atıldı.

Amerika'nın jean markasıyla anlaşan Sıla Türkoğlu'nun iki yıllık reklam anlaşması için 50 milyon TL aldığı iddia edildi.