Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör çapkınlığından utandı! Sofia Vergara’nın üstsüz pozlarını beğendi

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Geçtiğimiz hafta yayınlanan sezon finaliyle çok konuşulan reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, çapkınlığıyla bilinen ünlü isimlerden.

Sezonun yorgunluğunu atan oyuncu, son olarak güzelliğiyle tanınan ve yıllara meydan okuyan Sofia Vergara'nın takipçisi çıktı.

DOĞUKAN'IN RADARI

İddialı pozlarıyla adından söz ettiren Sofia Vergara, bu sefer de neredeyse yarı çıplak minicik bir bikini altıyla verdiği güneşlenme pozuyla adından söz ettirdi. Bu poz, Doğukan Güngör'ün radarına da girdi.

52 YAŞINDA

Güngör, 52 yaşındaki Modern Family'nin yıldızı Sofia Vergara'nın güneşlenirken verdiği üstsüz pozu beğenmeden geçemedi.

Sosyal medyada dile düşen Doğukan Güngör ise bu hamlenin ortaya çıkmasından sonra hemen beğenisini geri çekti.