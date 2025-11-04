Komedyen Ata Demirer, sevgilisiyle Bozcaada’da! Yeni bir aşk karesi yayınladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Temmuz ayında özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak görev yapan Dilara Alemdar ile birlikteliğini duyuran Ata Demirer, mutluluğunu sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

AŞK TATİLİ

Ata Demirer, sevgilisi Dilara Alemdar ile Bozcaada’da romantik bir tatile çıktı. Çift, denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Deniz tutkunu olduğu bilinen Ata Demirer ve sevgilisi dalış da yaptı.