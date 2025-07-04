Konser zengini ünlüler! Zirvede Cem Adrian var

2024’ün konser zengini sanatçıları açıklandı. Geçtiğimiz yılın biletli konserlerden elde edilen toplam ciro 158 milyon euroyu buldu.

TARKAN'SIZ LİSTE

2023 yılında 12 milyon euro ciro ile zirvede yer alan ve “şampiyon” ünvanını kazanan Tarkan, bu yıl ise listeye dahil olmadı. Nedeni ise Tarkan’ın 2024 yılında hiç biletli konser vermemiş olması olarak açıklandı.

CEM ADRİAN ZİRVEYE OTURDU

2023’te ikinci sırada yer alan Cem Adrian, 2024'te 188 konserle zirveye yerleşerek, 8 milyon euro ciroya ulaşmayı başardı. Adrian, en çok biletli konser yapan sanatçı olarak dikkat çekti.

HAKAN ALTUĞ İKİNCİ SIRAYI KAPTI

Hakan Altun, 2024'teki başarılı performanslarıyla 7.4 milyon euro ciro elde etti. Bir önceki yıla göre büyük bir yükseliş gösterdi ve ikinci sırada yer aldı.

YALIN 3. OLDU

Listenin 3. sırasındaki Yalın, 6.6 milyon euro ciro yaptı ve 2024 yılına damgasını vurdu.

YILDIZ TİLBE 4. SIRAYI ALDI

Yıldız Tilbe, konser maratonunda her yıl olduğu gibi büyük bir başarıya imza atarak 5.6 milyon euro ciro elde etti.

Hızlı bir çıkış yaparak ilk kez listeye giren isim ise Mert Demir, 7. oldu. Demir, şarkıları ve Serenay Sarıkaya ile olan aşkıyla da gündemde kalmayı başarıyor.