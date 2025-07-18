Kubilay Aka, köfte yaptı! Sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'dan yorum gecikmedi

Özel hayatıyla sık sık gündem olan Kubilay Aka'nın, ihanet iddialarıyla da adı çapkın oyuncuya çıktı.

Meslektaşı Hafsanur Sancaktutan'dan sonra bambaşka bir insan olan ve çapkınlıklarına son veren Kubilay Aka, bu ilişkisine çok değer veriyor.

Aşkları doludizgin devam eden ünlü çift, keyifli anlarını sosyal medyadan paylaşmaya da devam ediyor. Bu kez Kubilay Aka, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

"TEK RAKİBİM ANNEM"

Üstsüz şekilde mutfağa giren Kubilay Aka, köfte yaptı. O anları 2,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Aka, "Köftede tek rakibim annem." notunu düştü.

"KÖFTECİ KUBİ"

Sevgilisi Hafsanur Sancaktutan da Aka'nın gönderisini beğenerek "Köfteci Kubi diyeceksiniz." yorumunu yaptı. Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni geldi.