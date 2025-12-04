Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'dan Ankara paylaşımı geldi Sosyal medyayı pek aktif kullanmasa da arada paylaşım yapan Necati Şaşmaz, Ankara'ya gitti. Ünlü oyuncu ziyaretinden paylaşım da yaptı.

Göster Hızlı Özet Necati Şaşmaz, Ankara'ya gitti ve sosyal medyada ziyaretinden bir paylaşım yaptı.

"Kurtlar Vadisi" dizisinin ünlü karakteri Polat Alemdar olarak tanınan Şaşmaz, uzun süredir kameralardan uzaktı.

Şaşmaz'ın son paylaşımı hayranlarının ilgisini çekti. Türk televizyonunun unutulmaz yapımlarından "Kurtlar Vadisi" dizisinin efsanevi karakteri Polat Alemdar'a hayat veren Necati Şaşmaz, her yaptığıyla olay oluyor. KAMERALARDAN UZAK YAŞIYOR Özel hayatı ve tarikat iddialarıyla bir dönem gündeme gelen Şaşmaz, dizinin final yapmasının ardından kameralardan uzak bir hayat sürmeyi tercih etti. "ANKARA ZİYARETİ" Uzun bir süre ABD'de yaşayan Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, uzun zaman sonra sosyal medyada "Ankara ziyareti" notuyla son halini paylaştı. Kırlaşmış saçlarıyla dikkat çeken Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın son haline hayranlarından yorum yağdı.

