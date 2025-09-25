Kylie Jenner gergin! Timothee Chalamet ile evlenmek istiyor

Kardashian / Jenner Ailesi'nin en küçük kız kardeşi Kylie Jenner, Timothee Chalamet’yle neredeyse iki yıldır aşk yaşıyor. Evlilik teklifi bekleyen Kylie, almadıkça da gerginleşiyor.

Timothee Chalamet’in, özgürlüğüne düşkün bir yapıda olduğu ve Kylie’yi sevse de evlenmeye pek niyetli olmadığı konuşuluyor.

BU İLİŞKİ NEREYE GİDİYOR

Eski aşkı rapçi Travis Scott’tan iki çocuğu olan yıldız isim, aslında Timothee’ye evlilik baskısı yapmak istemese de artık en azından bu ilişkininin gittiği yer konusunda emin olmak istiyor.

Timothee Chalamet ise bir yandan özgürlüğünü korumak istiyor bir yandan ise ona evlilik sözü vermeyerek Kylie Jenner’ı kendisinden uzaklaştırmaktan korkuyor.

Timothee'nin ailesi, oğullarının Kardashian ailesinden biriyle birlikte olmasına burun kıvırıyor ve Kylie’yi kendilerine gelin olarak yakıştırmıyor.