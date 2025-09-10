'La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó, hamile! Pozları gündem oldu

'La Casa De Papel' dizisinin Tokyo'su 35 yaşındaki oyuncu Úrsula Corberó, hayranlarına sosyal medyadan bir müjde verdi.

Ünlü oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu Arjantinli oyuncu Chino Darín ile dokuz yıllık ilişkilerinin ardından ilk bebeklerini beklediklerini açıkladı.

"YAPAY ZEKA DEĞİL"

Corberó, Instagram hesabından büyüyen karnını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına; "Bu yapay zeka değil" notunu düştü.

Úrsula’nın paylaşımı kısa sürede dikkat çekti ve beğeni aldı.

Aron Piper ve Álex González başta olmak üzere, Angy Fernández, Lola Rodríguez, Patricia Conde gibi ünlü isimler çifti tebrik etti.