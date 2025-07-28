Leyla dizisi final yapan Gonca Vuslateri yeni projesi için imaj değiştirdi

Kaosu bitmeyen "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…" dizinin başrol oyuncularında Alperen Duymaz'ın vedası sonrası diziye yeni oyuncular katıldı ancak dizi final kararı aldı.

Yeni olayların yaşandığı dizi 40. bölümüyle final yapacak ancak bir türlü dizinin 38. bölümü ekrana gelemedi.

Dizinin maliyeti karşılamayan yetersiz reklam geliri yüzünden sürekli ertelenmesi seyirciden de tepki aldı.

GONCA KENDİNE YENİ İŞ BULDU

O sırada dizinin başrol oyuncusu Gonca Vuslateri de yeni bir proje ile anlaştığını paylaşımıyla duyurdu.

"YENİ İŞ YENİ SAÇ"

Dizi biter bitme saç rengini değiştiren ve siyah saçlarından vazgeçen ünlü oyuncu, 'Yeni işler, yeni saçlar' diyerek son imajını paylaştı.