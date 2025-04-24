Leyla dizisinin yıldızı Gonca Vuslateri kızı Asya'nın 1. yaş günü için parti verdi

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Leyla dizisinin Nur’u Gonca Vuslateri ile Levent Yaşar, kızları Asya’nın ilk yaş gününü güzel bir partiyle kutladı.

Mekan, Asya’nın doğum günü için adeta bir masal diyarına dönüştü. Küçük Asya’nın bu özel gününe sanat camiasından birçok ünlü isim de tanıklık etti.

Doğum günü pastasını eşi ve kızıyla birlikte üfleyen Vuslateri, duygusal anlar yaşadı.

ÇİFTİN YAKIN DOSTLARI DA PARTİDEYDİ

Çiftin mutluluğunu paylaşan dostları arasında Deniz Seki, Emre Karayel, Yonca Evcimik, Ebru Akel, Belgin Akın, Mustafa Üstündağ ve Erkan Can gibi isimler yer aldı.